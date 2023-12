Nasce il gruppo consiliare “Favara Riformista Socialista” con i consiglieri Lentini e Indelicato

I consiglieri Giuseppe Lentini e Miriam Indelicato del gruppo Onda & Cambiare Passo hanno inviato in redazione una nota ufficiale annunciando la costituzione del nuovo gruppo consiliare “Favara Riformista Socialista”. Nella dichiarazione congiunta, i due esponenti politici hanno sottolineato l’importanza di definire chiaramente la propria posizione in un contesto politico in continua evoluzione. Lentini e Indelicato hanno puntualizzato che la creazione del nuovo gruppo è motivata dalla volontà di affermare la propria identità politica, saldamente radicata nel socialismo. “La nostra identità è da sempre legata al socialismo, ed è questo il motivo che ci ha spinto a istituire un nuovo gruppo conforme ai nostri valori,” hanno dichiarato i consiglieri.

Il Gruppo Consiliare “Favara Riformista Socialista” si propone di rappresentare e promuovere i principi del socialismo nella gestione comunale. I consiglieri hanno manifestato l’auspicio di contribuire in modo significativo al benessere della comunità favarese, perseguendo il progresso e la giustizia sociale.

Nella parte conclusiva della loro dichiarazione, Lentini e Indelicato hanno formulato gli auguri per un sereno e felice 2024 a tutti, mettendo in luce la determinazione a iniziare il nuovo anno con impegno e dedizione al servizio della collettività.

