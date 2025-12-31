Nasce il Premio Regionale “Radici di Sicilia”: a Giovanni Moscato la prima edizione

Domani, 1 gennaio, riapre al pubblico il Presepe di Montaperto. In tale ambito svolgerà la presentazione della prima edizione del Premio Regionale “Radici di Sicilia”, riconoscimento dedicato a personalità che, attraverso il proprio impegno artistico e culturale, custodiscono e raccontano l’identità più autentica dell’isola.

V incitore della prima edizione è Giovanni Moscato, artista agrigentino che attraverso teatro e musica, ha saputo trasformare la memoria e le tradizioni siciliane in racconto vivo, diventando voce autentica del territorio e delle sue radici.

Il premio è stato voluto dall’Associazione Socrate, organizzatrice del Presepe Vivente di Montaperto, dal Comune di Agrigento e dal Libero Consorzio Comunale di Agrigento.

Il consigliere del Libero Consorzio Nino Amato dichiara: «Il Premio Radici di Sicilia nasce per riconoscere chi, come Giovanni Moscato, mantiene viva la memoria culturale della nostra terra e la trasmette alle nuove generazioni».

La cerimonia di consegna si terrà il 4 gennaio 2026 alle ore 18.30, all’interno del Presepe Vivente di Montaperto, nella piazza principale del borgo.

Il Presepe Vivente sarà inoltre aperto il 1° gennaio dalle ore 17.00 e nei giorni 3, 4 e 6 gennaio 2026, con il gran finale del 6 gennaio che vedrà l’arrivo dei Re Magi.

Il Premio “Radici di Sicilia” segna l’inizio di un percorso, nato nel contesto di Agrigento Capitale della Cultura, che intende proseguire negli anni, come segno di riconoscenza e impegno a favore della memoria, dell’identità e dell’orgoglio siciliano.