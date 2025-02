Nasce “State of Gaffe”: nuova associazione per la promozione e la tutela di Torre di Gaffe

Torre di Gaffe, frazione del comune di Licata, è una delle località più ricche di storia e bellezze naturali della costa agrigentina. La sua torre di avvistamento, edificata nel XVI secolo, domina un paesaggio caratterizzato da spiagge sabbiose e acque cristalline, rendendo la zona un paradiso per gli amanti degli sport acquatici come il kitesurf e il windsurf. Nonostante le sue potenzialità turistiche, la comunità locale ha spesso lamentato una carenza di attenzione da parte delle istituzioni locali, con problemi legati a infrastrutture inadeguate e servizi delle volte insufficienti. In risposta a queste esigenze, nasce l’associazione “State of Gaffe”, che si è prefissa l’obiettivo di promuovere e valorizzare Torre di Gaffe, sensibilizzando sia i residenti che i turisti sull’importanza della tutela del territorio e della costa. Tra le strade di questo borgo marinaro sconosciuto ai più si parla una lingua mista tra licatese, palmese, narese, ravanusano, gelese, racalmutese e nisseno. Oltre ogni immaginazione chi vive a Gaffe sente uno stato d’animo diverso, si sente quasi parte di uno Stato a parte e proprio per questo abbiamo voluto giocare con le parole “State of mind – State of Gaffe”. L’associazione si propone di organizzare eventi culturali, attività sportive e iniziative ecologiche per preservare l’ambiente e le tradizioni locali e collaborerà attivamente con altre realtà associative del territorio, come la il Comitato Tutela Torre di Gaffe, già impegnato da diversi anni nella promozione e tutela del borgo. Il sito web è in costruzione, le pagine social sono già disponibili: (https://www.instagram.com/stateofgaffe?igsh=YmloNnZsbnF6dWYw&utm_source=qr)