Nascita della consulta delle associazioni per le persone con disabilità a Favara

Il Comune di Favara ha annunciato oggi la costituzione della Consulta delle Associazioni per le Persone con Disabilità, un passo significativo verso la promozione dei diritti e dell’inclusione. A guidare questa nuova iniziativa sarà l’assessore Antonella Morreale, affiancata dalla vice presidente Alessandra Campione e dalla segretaria Maria Antonietta Vullo. Il Comune di Favara invita tutte le associazioni operanti nel settore delle disabilità a presentare la propria candidatura per unirsi a questa iniziativa. L’obiettivo è creare una consulta aperta, plurale e rappresentativa, in grado di riflettere le diverse esigenze e sfide affrontate dalle persone con disabilità nel contesto locale. La consulta si propone di diventare un punto di riferimento per la comunità, fornendo un forum in cui le associazioni possono collaborare, condividere le proprie esperienze e idee, e contribuire al miglioramento delle politiche e dei servizi per le persone con disabilità.

L’appello del Comune di Favara è un invito aperto a tutte le organizzazioni interessate a fare la differenza nella vita delle persone con disabilità.