“Natale Ammare”: domani evento a Realmonte dedicato ai più piccoli e alla solidarietà

Si terrà domattina a partire dalle 10 “Natale Ammare”, l’iniziativa di solidarietà voluta da Fabio Speranza, titolare di “Nodo Ammare” e sostenuta da alcuni sponsor privati. Un momento di gioia e solidarietà in vista del Natale con uno sguardo rivolto soprattutto ai più piccoli: previsti infatti momenti di animazione per bambini con la presenza anche di un Babbo Natale che distribuirà dei doni ai bambini. All’evento parteciperanno le famiglie assistite da rivolti ad Educolab, un’associazione agrigentina che si occupa di assistenza di bambini con disabilità. Si tratta infatti di un centro specializzato in Neurosviluppo, con particolare attenzione ai disturbi e alle difficoltà dell’età evolutiva. Durante la mattina sarà possibile aderire anche a una raccolta fondi a sostegno delle attività dell’associazione. La giornata si svolgerà grazie al contributo della Catanzaro Costruzioni e con il supporto di VisitAgrigento e SouthMovie Comunicazione.