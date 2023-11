“Natale con i tuoi”: Sais Trasporti presenta un autobus solidale per riunire gli agrigentini durante le festività

Mercoledì 29 novembre, presso il foyer “Pippo Montalbano” del Teatro Pirandello di Agrigento, alle ore 11:30, la società Sais Trasporti, con il patrocinio gratuito del Comune, svelerà un gesto di generosità per la comunità agrigentina. L’iniziativa, denominata “Natale con i tuoi”, propone un viaggio speciale da nord a sud attraverso un autobus solidale, interamente gratuito. Questa opportunità unica consentirà ai fuorisede agrigentini di tornare a casa, riunendosi con le proprie famiglie durante le festività natalizie. La presentazione sarà arricchita dalla partecipazione di illustri ospiti, tra cui il sindaco di Agrigento, Franco Miccichè, l’assessore comunale allo Sviluppo Economico e Promozione del Territorio, Carmelo Cantone, e l’amministratore delegato di SAIS Trasporti, Samuela Scelfo. Un momento di condivisione e solidarietà per rendere il Natale ancora più speciale per la comunità agrigentina.