Natale di Solidarietà all’I.C “G. Guarino” Favara in collaborazione con la Fondazione Telethon

Domani giovedì 14 dicembre 2023, alle ore 09:00, presso l’Aula Polifunzionale “G. Valenti” dell’Istituto Comprensivo “G. Guarino” di Favara, si terrà un evento speciale che unisce il calore del Natale alla generosità dei cittadini: “Facciamoli diventare grandi, insieme.” L’invito è stato lanciato dalla Fondazione Telethon, che ha stretto una collaborazione con l’Istituto Comprensivo, guidato dalla Dirigente Scolastico Prof. Gabriella Bruccoleri. Questo evento si inserisce nella cornice di un grande progetto di solidarietà, un’opportunità per la comunità di Favara di dimostrare il proprio sostegno e amore per chi ha bisogno. La presenza e il contributo di ciascun cittadino sono fondamentali per il successo di questa iniziativa. Un gesto di generosità può fare la differenza nella vita di chi combatte contro malattie genetiche rare, creando un impatto positivo e duraturo. La partecipazione attiva di tutti è fondamentale per rendere questo “Natale di Solidarietà” un successo e per continuare a sostenere la ricerca scientifica che può fare la differenza nella vita di chi lotta contro malattie genetiche rare. La dirigente Bruccoleri invita tutti a condividere questo momento speciale e a contribuire alla costruzione di un futuro in cui la solidarietà e la ricerca portino speranza e cambiamento tangibile. “Facciamoli diventare grandi, insieme” è più di un invito: è un impegno collettivo a costruire un futuro migliore attraverso la solidarietà.