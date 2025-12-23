Natale in Pediatria, doni e tradizione all’ospedale di Agrigento

Sabato mattina, 20 dicembre 2025, il reparto di Pediatria dell’ospedale San Giovanni di Dio di Agrigento si è riempito di atmosfera natalizia. L’iniziativa è stata promossa dall’associazione Diabete 1, rappresentata da Patrizia Russello e Giuseppe Costanza. I volontari hanno portato doni realizzati dall’associazione e altri acquistati grazie ai piccoli contributi di diversi esercizi commerciali del territorio. Un gesto semplice, pensato per regalare un sorriso ai bambini ricoverati e alle loro famiglie. Un ringraziamento speciale è stato rivolto al gruppo folk “Terra du Suli” di Agrigento, che ha collaborato all’evento offrendo un momento di tradizione popolare e creando un clima di festa all’interno del reparto.



Patrizia Russello ha inoltre ringraziato l’A.V.U.L.S.S., da sempre al fianco dell’associazione, e il primario dottor Gramaglia per la disponibilità e per aver reso possibile questi momenti di volontariato in ospedale. Un pensiero è andato anche ai dialettologi Buscarino e Albino, in occasione della nascita dell’ambulatorio di diabetologia nel distretto, un risultato importante per il territorio e per le famiglie coinvolte. Una mattinata fatta di presenza, attenzione e piccoli gesti, capace di portare un po’ di Natale dove ce n’è più bisogno.

