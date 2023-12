Natale in sella: Favara accoglie la carovana di “Babbo Natale in moto”

Il fervore natalizio si unisce al rombo dei motori a Favara, dove l’Associazione A.F.O.P., in collaborazione con Fabaria Bikers, MotoClub 40, e Amici in Moto, entusiasma la città con l’evento “Babbo Natale in Moto”. Il patrocinio del Comune di Favara sottolinea l’importanza di questa celebrazione unica.

Il raduno prende il via alle 9:30 presso lo spazio antistante lo stadio comunale “G. Bruccoleri”, seguito da una spettacolare motopasseggiata per le pittoresche vie di Favara alle 10:30. La carovana di motociclisti raggiungerà piazza Cavour alle 11:00, dove i bambini saranno accolti con dolci regali natalizi, e si terrà una speciale benedizione dei caschi, creando un momento magico per tutti.

“Babbo Natale in Moto” è più di un evento; è un connubio tra la passione per le due ruote e l’atmosfera festiva. I partner coinvolti, Fabaria Bikers, MotoClub 40 e Amici in Moto Agrigento, aggiungono il tocco speciale che renderà questa giornata indimenticabile per partecipanti e spettatori.

Gli organizzatori esprimono la loro gratitudine al Comune di Favara per il patrocinio e ai partner motociclistici per il fondamentale sostegno nella realizzazione di questo evento straordinario, promettendo un Natale carico di emozioni e divertimento in ogni angolo della città.