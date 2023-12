“Natale insieme” a Favara: Luci, musica e sapori per un capodanno indimenticabile con Silvia Mezzanotte e Dj Ross

Il progetto “Natale Insieme” a Favara promette un’esplosione di festività, con una combinazione magica di musica, gastronomia e tradizione. L’Amministrazione Comunale, supportata dall’Assessorato Regionale al Turismo, Sport e Spettacolo, ha dato vita a questa celebrazione attraverso un bando vincente.

Oggi, nel Palazzo Città di Favara, il Sindaco Antonio Palumbo, il Presidente del Consiglio Comunale Miriam Mignemi, l’Assessore Angelo Airo’ Farulla, l’assessore Antonella Morreale insieme a illustri figure come l’architetto Giacomo Sorce dirigente della P.O. 7 “Turismo e Beni Culturali” del Comune di Favara, il Vice Sindaco Antonio Liotta, l’arciprete Don Nino Gulli, Gerlando Stuto e Gerlando Luparello, uniti agli appassionati membri dell’Associazione “San Giuseppe”, hanno brillantemente presentato il programma natalizio. Un tocco speciale è stato dato dall’Associazione “San Giuseppe”, vincitrice di un bando specifico, che ha proposto un’articolata proposta artistica. Qui sotto la conferenza stampa integrale:



La festa prenderà il via questa stasera, 22 dicembre, in piazza Cavour, con l’evento inaugurale “Il Macellaio”. Qui, novene tradizionali, degustazione di panini e l’incantevole esibizione del gruppo “Favara Folk” hanno deliziato il pubblico.

Domani, 23 dicembre, “Il Pasticcere” sarà protagonista, arricchito dalla presenza degli zampognari e dalla golosa degustazione di dolci tipici.

La notte del 24 dicembre, dopo la solenne Messa in Chiesa Madre, una suggestiva processione culminerà con la collocazione del Bambinello nella pittoresca grotta in piazza, accompagnata dai canti tradizionali del gruppo “Fabaria Folk”.



Il 30 dicembre, l’accademia musicale “Free Melody” allieterà la Chiesa Madre con un coinvolgente concerto per coro e orchestra da camera, con i cori “Free Melody” e “Diade” e l’orchestra “Demetra”.

Per chiudere il 2023 in bellezza, a partire dalle 23 in piazza Cavour, il concerto di Silvia Mezzanotte, già voce dei Matia Bazar, precederà l’entusiasmante brindisi di fine anno affidato a Dj Ross, una figura di spicco nella scena dance italiana, promettendo un epilogo festoso e indimenticabile per accogliere il nuovo anno.