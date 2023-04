Naxxar Canicattì Project “Grapes and Wheat at Music and Crafts”

Il Comune di Canicattì, in provincia di Agrigento, si appresta a diventare protagonista di un progetto europeo dedicato alla promozione della collaborazione culturale, sociale ed economica. Grazie ai fondi europei, il Comune siciliano sarà impegnato dal 21 al 23 aprile nel progetto “Frumento, Uva, Arte e Musica”, in occasione del gemellaggio con il Comune maltese di Naxxar. La delegazione canicattinese, guidata dall’assessore alle attività produttive Vincenzo Sciabica, si concentrerà su quattro temi fondamentali: frumento, uva, arte e musica. Attraverso questi temi, si cercherà di promuovere il patrimonio culturale e produttivo delle due comunità e di rafforzare i legami tra di esse. La Sicilia, infatti, è una regione caratterizzata da una forte tradizione agricola e vitivinicola, che rappresenta un importante volano economico per il territorio. Il Comune di Canicattì, in particolare, è noto per la produzione di grano duro e di uva da tavola, che costituiscono un’importante risorsa per l’economia locale. Ma il progetto “Frumento, Uva, Arte e Musica” non si limiterà alla promozione delle attività produttive dei due Comuni. L’obiettivo principale è quello di favorire la collaborazione tra le due comunità, attraverso la condivisione di esperienze, conoscenze e pratiche. In questo senso, l’arte e la musica costituiranno un importante veicolo per la promozione del dialogo interculturale. Il progetto “Frumento, Uva, Arte e Musica” rappresenta un’importante opportunità per il Comune di Canicattì e per la regione Sicilia, che potranno mostrare al mondo intero la propria ricchezza culturale e produttiva. Ma rappresenta anche un’occasione per promuovere la pace e la solidarietà tra le comunità europee, attraverso la valorizzazione delle proprie diversità e la scoperta delle proprie affinità.