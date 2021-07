NEBROSPORT ALLA SFIDA DEL 5° SLALOM ALTOFONTE

Nuovo impegno in vista per la scuderia Nebrosport che nel fine settimana del 31 luglio e 1° agosto se la dovrà vedere con la quinta edizione dello Slalom Altofonte. Un weekend che preannuncia temperature altissime e anche al di sopra dei 40 gradi, ma che senz’altro non spaventeranno gli impavidi portacolori del team rossoblù.

La Nebrosport schiererà infatti il fedelissimo Benito Costa come sempre al volante dell’insaperabile 112 Abarth S2. Dopo il successo di classe allo slalom di Salice, per il driver sarà un’altra sfida appassionante.

Secondo ed ultimo alfiere della scuderia santangiolese sarà poi Enrico Falsetti, reduce invece da un sensazionale secondo posto assoluto conquistato allo Slalom di Castell’Umberto pochi giorni fa. A differenza dell’ultima gara, il pilota sampietrino scenderà in pista su Renault R5 GT Turbo di classe S7.