Nel derby di Canicatti disponibile il nuovo acquisto Rosario Costantino. I venti convocati del tecnico Luca Cavallo

Tra i venti convocati da Luca Cavallo per il derby con il Canicattì c’è anche Rosario Costantino, palermitano, 23 anni, centrocampista. “Si tratta di un giocatore di categoria superiore- dice Tino Longo direttore sportivo della Pro Favara- che già da giorni si è aggregato al gruppo. L’ultima maglia che ha indossato è stata quella del Palazzolo in serie D. È un altro importante tassello a centrocampo che rende l’organico ancora più competitivo”. Sul neutro di Ravanusa non ci sarà il fantasista Vincenzo Di Ruocco, squalificato dal giudice sportivo per una giornata a causa del doppio giallo rimediato nei minuti finali della partita con lo Sciacca. Ancora indisponibile l’attaccante Totò Cocuzza che sta ultimando la preparazione differenziata. È la terza partita in meno di un mese con il forte Canicattì, squadra insieme alla Pro Favara a punteggio pieno e ancora con la porta inviolata. La squadra di Luca Cavallo in otto giorni è chiamata a test importanti. Mercoledì gara di andata in casa con la Sancataldese per il secondo turno di coppa Italia dilettanti e poi altra trasferta insidiosa a Mazara. “Vedo una squadra in crescita e in buona forma- dice Luca Cavallo- che ha l’obbligo di scendere in campo per ottenere sempre il massimo avendo rispetto per tutti ma nessun timore. Le mie squadre devono finire la gara con la maglia inzuppata di sudore. La società sta facendo grandi investimenti e noi tutti abbiamo un solo grande dovere: onorare la maglia e dare il massimo ad una piazza che, nonostante gli stadi chiusi, ci fa sentire per tutta la settimana vicinanza e sostegno. In questa squadra non ci sono titolari fissi, veterani e ragazzi. C’è un gruppo coeso che lavora tanto e con impegno durante la settimana. In campo non vanno i singoli ma la squadra. È la coralità che deve diventare la nostra caratteristica”.

Ecco i venti convocati:

PANDOLFO

VENTURA

MARCHICA

PIRANEO

FALLEA

ROMERO

PASCULLI

BIANCOLA

PELLEGRINO

KING

CAVA

CUSUMANO

COSTANTINO

SANCI

CONTINO

RINOLDO

FANARA

SILVANO

BUCCERI

CAMMILLERI