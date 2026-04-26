Nel giorno del lutto cittadino, Favara abbraccia Gabriele Vaccaro e la sua famiglia

Domani lunedì 27 aprile la comunità si raccoglierà nel silenzio e nel rispetto per rendere omaggio a Gabriele Vaccaro, in una giornata segnata da un profondo senso di unità e partecipazione. Con ordinanza del sindaco Antonio Palumbo, sarà proclamato il lutto cittadino per l’intera giornata, a testimonianza del legame forte che unisce Gabriele alla sua città. La cerimonia funebre avrà luogo alle ore 15:30 presso la Chiesa Madre, dove sarà celebrata la Santa Messa. Sarà un momento di raccoglimento intenso, in cui familiari, amici e concittadini potranno stringersi insieme nel ricordo e nell’affetto. Alla funzione sarà presente anche il sindaco di Pavia Michele Lissia, a sottolineare la vicinanza e la partecipazione istituzionale in questo momento di dolore. Al termine della funzione, Gabriele sarà accompagnato fino al Cimitero di Piana Traversa nella sua ultima dimora in un cammino carico di commozione e gratitudine per ciò che ha rappresentato. In segno di cordoglio, le bandiere degli uffici pubblici saranno esposte a mezz’asta, mentre eventi, spettacoli e iniziative di intrattenimento previsti per la giornata saranno sospesi. Anche i commercianti sono invitati ad abbassare le saracinesche durante la celebrazione, partecipando simbolicamente a questo momento collettivo di lutto. L’intera città si fermerà, non solo per salutare Gabriele, ma per custodirne il ricordo, che continuerà a vivere nei cuori di chi lo ha conosciuto e amato. Perché Gabriele continuerà a essere parte di questa comunità, nel ricordo semplice e concreto di chi lo ha conosciuto e gli ha voluto bene. La redazione di Favaraweb si stringe con sincera partecipazione al dolore dei familiari, condividendo il silenzio e il rispetto di questo giorno di lutto cittadino.