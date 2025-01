Nel ricordo di Rocco Chinnici  presso La Fondazione Sciascia. La buona cultura, la formazione e la solidarietà contro tutte le forme di violenza.

“In una intervista rilasciata al giornale “I Siciliani” di Pippo Fava pubblicata nel marzo 1983, a firma del giornalista Lillo Venezia, il giudice Rocco Chinnici ebbe a dire: “Io credo nei giovani. Credo nella loro forza, nella loro limpidezza, nella loro coscienza. Credo nei giovani perché forse sono migliori degli uomini maturi, perché cominciano a sentire stimoli morali più alti e drammaticamente veri. E in ogni caso sono i giovani che dovranno prendere domani in pugno le sorti della società, ed è quindi giusto che abbiano le idee chiare. Quando io parlo ai giovani della necessità di lottare la droga, praticamente indico uno dei mezzi più potenti per combattere lamafia”. Giorno 20 gennaio organizzata dal Movimento Cristiano Lavoratori e dalla Fondazione Leonardo Sciascia presso la Fondazione Leonardo Sciascia di Racalmuto, viale della Vittoria n. 3 sarà ricordata la nobile figura di Rocco Chinnici alla presenza di ospiti illustri.

Saluti: Calogero Buongiorno, Sindaco e Presidente della Fondazione, Marilena Giglia, rappresentante dell’UCIIM nazionale, Salvatore Caccamo, prefetto di Agrigento, Gaetano Galvagno, Presidente Assemblea Regionale Siciliana.

Interverrano: Alfonso Luzzi, Presidente Nazionale M.C.I., Salvatore Ferlita, Ordinario Letteratura Contemporanea Università Kore di Enna, Giovanni Tesè, avvocato e scrittore, Salvatore Filippo Vitello, Avvocato Generale Corte D’Appello Roma, presentazione Francobollo effige Rocco Chinnici da parte di Biagio Di Maria Responsabile filatelia Sicilia Poste italiane, Giovanni Di Leo Procuratore della Repubblica di Agrigento incontra gli studenti Caterina e Giovanni Chinnici dialogano con le scuole. Presentazione dei lavori degli allievi delle Scuole Superiori Ugo Foscolo e Galileo Galilei di Canicatti. Consegna quadro di Rocco Chinnici dell’Associazione Culturale pittori di Calapanama: saranno presenti i pittori Caterina Trimarchi, Totò Calò, Mariella Ramondo, Giusy Megna. Coordinamento Enzo Sardo presidente provinciale MCI Agrigento scrittore e saggista.