Nel torneo giovanile, l’Academy Favara dimostra il suo valore sconfiggendo la Juventus nella finale

In una finale carica di emozioni e talento calcistico, l’Academy Favara ha ottenuto una vittoria storica nel Torneo Nazionale di Catanzaro, battendo niente meno che la squadra giovanile della Juventus. La partita si è conclusa con un punteggio di uno a zero, grazie a un gol segnato da Daniele Sorce.

Fin dal girone eliminatorio, i giovani talenti di Favara avevano dimostrato di essere una forza da non sottovalutare. Hanno dominato la fase a gironi, chiudendo in testa alla classifica con un impressionante totale di 8 punti. Alle loro spalle, il Salerno ha accumulato 7 punti, mentre Cesco Sbano e Magica Catania si sono fermati a 4 punti ciascuno, mentre il Genoa ne ha ottenuti 3.



La squadra vincente era composta da talentuosi giovani atleti, con il portiere Michele Chirminisi a difendere la porta. Angelo Zambito, Alessandro Cannioto, Dario Pullara, Dario Cammilleri, Antonio Lauria, Salvatore Cammilleri, Eliseo Runza, Simone Santoro, Giuseppe Sorce, Giuseppe Vella e Daniele Sorce, l’eroe della finale, formavano il resto della squadra. La partita finale è stata caratterizzata da intense emozioni, ma è stato il portiere Michele Chirminisi a diventare l’eroe dell’Academy Favara nell’ultimo minuto della partita, con una parata straordinaria che ha salvato il risultato e garantito la vittoria.

Il futuro sembra luminoso per l’Academy Favara, e questa vittoria rimarrà impressa nella memoria di tutti coloro che amano il calcio giovanile. Congratulazioni ai ragazzi dell’Academy Favara per questo risultato straordinario!