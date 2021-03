Nella città di Favara nasce nuovo coordinamento femminile della DC

Nasce a Favara il coordinamento Femminile della “Democrazia cristiana DC” composto da :

Lucia Castronovo , Lina Vullo , Federica Sciara , Paola Crapanzano , Raffaella Vinciguerra , Arianna Vetro, Irene alba, Maria Corio, Caramazza Sara, Bellavia Clarissa, Gisella Ferraro, Claudia Milioti, Maria Maglio, Laura Vita, Sabrina Saieva, Dalila Maria, Sabine Rizzuto, Claudia Simone, Carla Infurna.



Il commissario del partito Antonella Vita: “Sono contenta ed onorata di avviare questo coordinamento composto da figure femminili qualificate e impegnate professionalmente, che lavoreranno per essere propositivi all’interno del partito per la crescita sociale – culturale del nostro territorio, attraverso azione positive e continuative.

Si organizzeranno dei gruppi di lavoro in vari ambiti che andranno dalla salute, alla cultura, turismo e solidarietà dalla scuola alla inclusione, disabilità, famiglia, servizi, dalle pari opportunità alla Legalità e Giustizia”.

“Nell’ augurare buon lavoro al coordinamento – afferma il commissario – che la DC lavora e lavorerà sempre promuovendo azioni e soluzioni ai tanti problemi che attanagliano la nostra città”.