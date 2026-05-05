Nella Valle dei Templi si semina la Legalità: il patrimonio storico come luogo di inclusione

Il prossimo 7 maggio firma di una convenzione tra il Parco e l’ULEPE di Agrigento per attività di reinserimento sociale

AGRIGENTO – Il prossimo 7 maggio, alle 9,30, a Casa Sanfilippo, sede del Parco Archeologico e Paesaggistico della Valle dei Templi, sarà presentato e firmato il protocollo d’intesa tra il Parco e l’Ufficio Locale di Esecuzione Penale Esterna (ULEPE) di Agrigento. A sottoscriverlo saranno il direttore del Parco, Roberto Sciarratta, e il direttore dell’ULEPE, Stefano Papa. L’iniziativa punta a mettere insieme tutela del patrimonio e percorsi di inclusione sociale per persone sottoposte a provvedimenti dell’autorità giudiziaria. L’accordo, dalla durata di 2 anni, si basa sul principio costituzionale della funzione rieducativa della pena. Tra gli obiettivi: promuovere la legalità e il senso di responsabilità, favorire il reinserimento sociale, sostenere l’acquisizione di competenze e contribuire alla valorizzazione del territorio attraverso la cura delle risorse culturali, naturali ed enogastronomiche della Valle dei Templi. L’intesa prevede l’inserimento contemporaneo di un massimo di 10 persone ammesse a misure alternative alla detenzione, seguite dall’ULEPE, che svolgeranno attività di volontariato non retribuito contribuendo alla valorizzazione del territorio attraverso la cura delle risorse culturali, naturali ed enogastronomiche della Valle dei Templi. “Un accordo che punta a confermare la Valle dei Templi quale spazio di legalità e inclusione, dove la cura del patrimonio diventa occasione di riscatto”, spiegano i promotori. Maggiori dettagli saranno forniti in conferenza stampa.