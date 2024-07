Nelle aziende agrigentine il “Bio Educational Tour”, organizzato dal Consorzio Isola Bio Sicilia

“Il cibo bio per vivere bene e più a lungo”

Si è concluso il secondo “Bio Educational Tour”, organizzato dal Consorzio Isola Bio Sicilia, un viaggio straordinario nel cuore delle eccellenze biologiche siciliane. L’evento, svoltosi in tre giorni, ha rappresentato un’opportunità unica per assaporare la bellezza e la passione che animano il mondo biologico siciliano.

“Un viaggio tra le eccellenze – dice il presidente del Consorzio Isola Bio Sicilia, Lillo Alaimo Di Loro – per conoscere da vicino le aziende, il paesaggio, i vigneti e le colture della Sicilia centro-meridionale. Per toccare con mano le pratiche di sostenibilità e la tradizione millenaria di rispetto per la terra.”

Dalla terra alla tavola. Il tour ha incluso degustazioni guidate e laboratori. Sotto la guida di Bruno Boni, esperto di “alimentazione della longevità”, i partecipanti hanno potuto partecipare a laboratori di cucina naturale e degustazioni guidate. Queste esperienze culinarie hanno permesso di assaporare i prodotti locali in una nuova luce, scoprendo i segreti della cucina “naturale” e salutistica.

L’iniziativa, organizzata e promossa dal Consorzio Isola Bio Sicilia, fa parte del progetto Bio per Tutti, finanziato dal Dipartimento regionale dell’Agricoltura, PSR Sicilia 2014/2020 Misura 16 – Cooperazione, Sottomisura 16.4. Il progetto è stato presentato e gestito da un Gruppo di Cooperazione coordinato dal Consorzio Isola Bio Sicilia, cui partecipano 9 aziende biologiche tra le più rappresentative della Sicilia.

Le aziende visitate e che hanno ospitato i laboratori sono state:

Azienda Bio Licata Giuseppe (Racalmuto), Azienda Bio Di Loro (Racalmuto), Azienda Bio Michele Meli (Aragona), Azienda Bio Filì di Buscemi Viviana (Agrigento), Azienda Vinicola Bio – Agricola Vella (Santangelo Muxaro), Azienda Bio – Golden Grapes (Castrofilippo), Azienda Golden Grapes, (Naro), Azienda Bio Romano Calogero (Campobello di Licata), AzIenda Bio – Zagarrigo Gaetano (Campobello Di Licata) e Azienda Bio – Vini Bagliesi (Naro).

La partecipazione al tour è stata gratuita. L’evento ha offerto a numerosi partecipanti la possibilità di vivere un’avventura tra i sapori e i colori della Sicilia, permettendo di scoprire quanto di più autentico e prezioso la natura ha da offrire.

Si allega il link per scaricare foto e video con le interviste al presidente del Consorzio Isola Bio Sicilia, Lillo Alaimo Di Loro e a Bruno Boni, esperto di “alimentazione della longevità”.