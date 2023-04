“Noi Partigiani Favaresi”, una passeggiata per ricordare i partigiani favaresi

Questo pomeriggio 21 aprile 2023, l’ANPI, l’Associazione Liberarci di Favara e l’Istituto Studi e Ricerca Calogero Marrone in collaborazione con il Comune di Favara, organizzeranno un evento intitolato “Noi Partigiani Favaresi”. L’evento prevede un itinerario onomastico dedicato ai partigiani favaresi, che partirà alle ore 16:45 in Piazza Cavour. L’itinerario seguirà le seguenti vie: Via Gaetano Moscato, Via Calogero Boccadutri, Via Calogero Piazza, Antonio Lombardo, Via Girolamo Agliata, Via Calogero Fanara, Via dei Partigiani Favaresi, fino a raggiungere Piazza Calogero Marrone alle ore 18:10. L’evento ha lo scopo di onorare la memoria dei partigiani che si sono battuti per la libertà durante la Seconda Guerra Mondiale e di riaffermare l’importanza della difesa della democrazia e dei diritti umani.