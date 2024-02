Nominati i responsabili del dipartimento enti locali: Una nuova fase per la Democrazia Cristiana Provinciale

Nell’ambito dell’organizzazione del partito a livello provinciale, il Segretario Provinciale Avv. Antonietta Vita ha recentemente annunciato le nomine dei nuovi Responsabili del Dipartimento Enti Locali. Il ruolo di Responsabile è stato affidato a Filippo Bellanca, mentre il Vice Responsabile sarà Maurizio Salvatore Buggea, con Salvatore Vinciguerra designato come Componente del Dipartimento. Queste nomine non solo sottolineano l’importanza strategica dei rapporti con le istituzioni locali nel contesto politico attuale, ma segnalano anche una chiara direzione per la Democrazia Cristiana Provinciale. Con il compito di promuovere ogni iniziativa politica ed organizzativa, i nuovi responsabili si impegnano a portare avanti le tesi del progetto politico del partito, fondato su principi di giustizia sociale, solidarietà e sviluppo sostenibile.