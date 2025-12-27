Notte di Natale segnata dal fuoco: auto distrutta a Favara

Favara – Una notte di Natale movimentata e carica di tensione quella vissuta in piazza Giglia, dove un’autovettura è stata devastata dalle fiamme. A essere distrutta è stata una Renault Modus, di proprietà di una coppia di coniugi residenti in città. L’allarme è scattato nelle ore notturne: sul posto si sono precipitati i vigili del fuoco e i carabinieri della Tenenza di Favara. I pompieri hanno immediatamente circoscritto il rogo e domato le fiamme, evitando che l’incendio potesse propagarsi ad altri veicoli o alle abitazioni vicine. Parallelamente, i militari dell’Arma hanno avviato le indagini per chiarire l’origine dell’episodio.

Al momento, l’ipotesi investigativa privilegiata resta quella del rogo accidentale, anche se saranno necessari ulteriori accertamenti per arrivare a conclusioni definitive. Durante il sopralluogo, infatti, non sono stati rinvenuti elementi decisivi come taniche, bottiglie sospette o evidenti tracce di liquido infiammabile.

Come previsto dalla procedura, sono stati ascoltati i proprietari del mezzo: il quarantaquattrenne che utilizzava quotidianamente l’auto e l’intestataria, una donna di trentasei anni. Gli investigatori stanno inoltre verificando la presenza di eventuali impianti di videosorveglianza nella zona, che potrebbero fornire elementi utili alle indagini.

L’attività investigativa proseguirà nei prossimi giorni con l’obiettivo di fare piena luce sull’accaduto e stabilire se l’incendio sia stato effettivamente provocato da mano ignota.