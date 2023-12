Nozze di titanio. Sette decenni di amore: La straordinaria storia di Terranova Giuseppe e Fanara Carmela

La città di Favara oggi si veste di gioia e festa in occasione del settantesimo anniversario di matrimonio di Terranova Giuseppe, 94 anni, e della sua amata moglie Fanara Carmela, 87 anni. La coppia ha celebrato il loro amore duraturo che ha resistito alla prova del tempo. L’inizio di questa straordinaria storia d’amore risale a 70 anni fa, quando Terranova Giuseppe e Fanara Carmela, dopo 11 mesi di fidanzamento, hanno pronunciato il loro “sì” il 19 dicembre 1953 presso la suggestiva Chiesa Madre di Favara. Un giorno che rimarrà impresso nei loro cuori per sempre.

La loro unione ha dato i frutti di una splendida famiglia composta da tre figli affettuosi: Terranova Maria, Terranova Calogero e Terranova Carmela. Una famiglia che si è rivelata essere la pietra angolare della loro vita e il segreto della loro longevità coniugale. Oltre a essere genitori devoti, Giuseppe e Carmela godono dell’affetto di 8 nipoti e di 5 pronipoti, che hanno contribuito a rendere ancor più speciale il cammino di questa coppia straordinaria. Gli anni che hanno trascorso insieme sono stati pieni di alti e bassi, ma il loro amore ha resistito a ogni sfida, crescendo e rafforzandosi con il passare del tempo. La loro storia è un esempio di dedizione, impegno e amore incondizionato che continua a ispirare le generazioni successive.

La redazione di Favaraweb si unisce alle celebrazioni di questo anniversario speciale, onorando Terranova Giuseppe e Fanara Carmela per il loro amore duraturo e augurando loro molti altri anni di felicità e complicità. Che il loro esempio di amore eterno continui a illuminare la comunità e a ispirare chiunque incontri il loro cammino, auguri!