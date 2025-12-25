Nozze d’oro a Favara: una vita insieme per Antonio Spitale e Lilla Di Grazio

Cinquant’anni insieme non sono solo una data, ma una vita intera fatta di gesti semplici, sacrifici condivisi e amore quotidiano. Antonio Spitale, 73 anni, e Lilla Di Grazio, 68, celebreranno le loro nozze d’Oro sabato 27 dicembre 2025 nella chiesa B.M.V. Itria a Favara, ripercorrendo una storia autentica, nata senza clamore e cresciuta nel tempo. Si sono conosciuti quasi per caso. Lilla andava spesso a trovare la zia, vicina di casa di Antonio. Lui la vedeva passare ogni giorno. Sguardi, presenza, abitudine. Da lì è nato un legame che si è rafforzato con un fidanzamento durato 18 mesi, fino al matrimonio celebrato il 27 dicembre 1975, nella chiesa di San Nicola a Favara. Da quel giorno non si sono più lasciati. Antonio ha iniziato a fare il barbiere da bambino, trasformando un mestiere in una vera vocazione, portata avanti per tutta la vita. È diventato un volto familiare e stimato nella Città dei Templi, punto di riferimento per generazioni, riuscendo a trasmettere questa passione ai figli e continuando una tradizione fatta di lavoro, dignità e impegno. Lilla invece, ha scelto la famiglia, dedicandosi alla casa con amore e pazienza. Il cucito è sempre stato la sua passione silenziosa, un filo che ha accompagnato tutta la sua vita, tra attenzioni quotidiane e cura dei dettagli.



Dalla loro unione sono nati tre figli, Gaetana, Enzo e Marco. La famiglia si è poi allargata con le nuore Melina e Maria, il genero Rosario, e sette nipoti; Monica, Davide, Samuele, Serena, Emanuele, Giorgia e Alessandro, vera ricchezza di questa lunga storia. Le nozze d’oro di Antonio e Lilla raccontano un amore che ha resistito al tempo, alle difficoltà e ai cambiamenti.

Una famiglia unita, costruita con pazienza e rispetto, che continua a guardare avanti con gli stessi valori di sempre. Da parte di tutta la Redazione di Favaraweb, i più sentiti auguri di buona vita.