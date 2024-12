Nozze d’Oro per Francesco Cimino e Antonietta Fradella: 50 anni di amore e famiglia

Favara si veste a festa per celebrare un traguardo significativo: le nozze d’oro di Francesco Cimino e Antonietta Fradella. Cinquant’anni fa, il 30 dicembre 1974, i due si promisero amore eterno nella Chiesa del Santo Carmelo. Oggi, con la stessa emozione di quel giorno, rinnovano il loro “SI” nella Chiesa di San Francesco, circondati dall’affetto di una famiglia che è il frutto del loro amore. Francesco e Antonietta hanno creato una meravigliosa famiglia composta da quattro figli – Calogero, Michelangelo, Giusy e Daniele – il genero, Gaetano Pirrera, le nuore, Tania Russello e Fabiana Sorintano, e cinque nipoti, quattro maschi e una femmina. La loro storia d’amore inizia nel 1973, quando si incontrano grazie a una sorella di Francesco che frequentava una scuola di cucito con Antonietta. Fu un incontro che avrebbe cambiato le loro vite. Nello stesso anno, Francesco, che lavorava in Germania, tornò a Favara per chiedere la mano di Antonietta, e lei, senza esitazioni, accettò. Il loro matrimonio, celebrato l’anno successivo, ha segnato l’inizio di un viaggio condiviso, ricco di sacrifici, conquiste e tanto amore. Oggi, dopo mezzo secolo, Francesco e Antonietta guardano con orgoglio alla loro famiglia e al cammino percorso insieme, un esempio di dedizione e impegno per tutti coloro che li conoscono. La redazione di Favaraweb si unisce a questa gioiosa celebrazione, augurando a Francesco e Antonietta ancora tanti anni di felicità e serenità insieme. Buone nozze d’oro!