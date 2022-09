Nuova apertura a Favara del show-room “Vinciguerra Home Design”

È stato inaugurato lo Store Vinciguerra Home Design a Favara, il taglio del nastro è stato domenica 18 settembre 2022, con un caloroso evento di benvenuto. Lo show-room si espone ai clienti con quasi 1000 metri quadrati di concentrato stile italiano con: cucine, soggiorni, camere e camerette, salotti e tanto tanto altro, una scelta che accontenterà tutti gusti con un comune denominatore: qualità al giusto prezzo. Oltre alla vasta scelta di camere e cucine. Vinciguerra Home Design propone anche sedie, tavoli, divani, insomma tutto ciò che serve per una pianificazione d’arredamento perfetta. Gli stili presenti sono molteplici, solo di cucine sono davvero tanti i modelli esposti, altrettanti salotti e divani con una scelta di colori infinita. I mobili sono tutti ambientati come fossero già a casa vostra, dettagli molto curati e in molti casi con offerte e promozioni. In questo show-room, troverete arredatori pronti a consigliarvi su arredamenti di altissima qualità ma proposti a prezzo di outlet. Inoltre, una squadra composta da personali addetti e qualificati seguirà il cliente offrendo svariati servizi di assistenza. Con l’inaugurazione del nuovo Store in città, Vinciguerra Home Design ribadisce l’importanza dei suoi valori attraverso una distribuzione capillare su tutto il territorio di grande competenza e passione al servizio del cliente per soddisfare ogni sua esigenza.