Nuova sede a Favara del Sindacato FLC-CGIL

Ieri pomeriggio 15 c.m. davanti a una folta partecipazione è stata inaugurata la nuova sede del Sindacato FLC-Sindacato Lavoratori della Conoscenza-CGIL in via A. Moro 234/L. Cerimonia intensa con l’intervento della Segretaria Nazionale della categoria che ha tenuto a sottolineare l’importanza dell’apertura, in un territorio molto attivo, popoloso e dinamico di un presidio che sia un punto di riferimento per tutto il comparto della scuola e della conoscenza.

“In questo periodo molto difficile, abbiamo voluto fare un investimento politico nell’interesse della CGIL e di tutto il mondo del lavoro in genere e del comparto scolastico in particolare”, ha dichiarato la Segretaria Nazionale della FLC-CGIL Gianna Fracassi.



Nelle conclusioni ha invitato tutti all’impegno e alla partecipazione in un momento im cui serve una maggiore attenzione per salvaguardare i diritti di tutti i cittadini e per conquistare sempre maggiori tutele.