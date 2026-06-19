Nuova uscita letteraria. Pubblicato il thriller psicologico “Il tradimento dei genitori”

È uscito in questi giorni “Il tradimento dei genitori”, quarto romanzo thriller a sfondo psicologico dell’autrice, che prosegue così un percorso letterario caratterizzato dall’approfondimento di temi sociali e psicologici di grande attualità.

L’esordio della scrittrice risale al 2024 con “Una scomparsa inspiegabile”, incentrato sulla misteriosa sparizione dell’adolescente bostoniano Brian Jones. Un’opera che, oltre alla componente thriller, affronta problematiche come il bullismo, l’uso di sostanze stupefacenti e alcoliche, il disagio giovanile e le conseguenze dell’isolamento sociale vissuto durante la pandemia da Covid-19. Il libro ha ottenuto importanti riconoscimenti, tra cui il Premio di Merito del concorso “Roma International” e il Premio Caravaggio.

Successivamente è stato pubblicato “La vita che non ho potuto avere”, romanzo che racconta la storia di Alexandra, una giovane costretta a vivere una condizione di isolamento estremo durante gli anni della pandemia, affrontando temi come la solitudine, la sofferenza interiore e il fenomeno degli hikikomori. Anche quest’opera è stata premiata con un Premio di Merito al “Milano International”.

La terza pubblicazione dell’autrice si sviluppa invece attorno alla misteriosa scomparsa di un aereo di linea, offrendo spunti di riflessione sulla fragilità dell’esistenza, sulle scelte che caratterizzano il percorso umano e sul valore dell’amore.

Con “Il tradimento dei genitori”, l’autrice aggiunge un nuovo tassello alla propria produzione letteraria, confermando l’interesse per le dinamiche psicologiche e relazionali che segnano la società contemporanea. Un thriller che promette suspense e riflessione, affrontando temi delicati attraverso una narrazione coinvolgente e ricca di tensione emotiva.