Nuove tecnologie, 600 milioni di euro alle imprese siciliane. Conflavoro: “Grandi opportunità per i giovani”

Il segretario regionale Giuseppe Pullara: “Passo utile per la competitività delle nostre aziende”

La Regione Sicilia scommette sulle tecnologie “strategiche”: innovazione, digitalizzazione e sostenibilità. L’assessore regionale alle Attività produttive, Edy Tamajo, ha annunciato il programma Step, acronimo che sta per Piattaforma per le tecnologie strategiche per l’Europa. Un fondo di circa 600 milioni di euro, che offre alle imprese anche strumenti per innovare, crescere e diventare sempre più competitive.

“Non solo un sostegno economico, ma un’opportunità per rafforzare il tessuto economico siciliano e offrire nuove prospettive ai giovani”, commenta il segretario regionale e vice presidente nazionale di Conflavoro, Giuseppe Pullara, che continua: “Le piccole e medie imprese hanno bisogno di tutti gli strumenti possibili utili al rilancio. La digitalizzazione è un passo fondamentale per aumentare il posizionamento competitivo delle singole aziende”.

Il programma mira a sostenere investimenti in tecnologie strategiche che rafforzino l’autonomia dell’Europa in settori chiave, come la tecnologia verde, digitale, e la sicurezza energetica e ciò è reso possibile attraverso una piattaforma che coordina e integra i vari fondi europei esistenti, ottimizzando l’uso delle risorse disponibili e facilitando l’accesso a finanziamenti per progetti innovativi.

“Step” fa parte del Piano Industria 2030 e tra gli obiettivi c’è l’incremento dell’occupazione affinchè le risorse messe in campo possano creare nuove opportunità di lavoro.

“Le piccole e medie imprese sono la struttura portante del sistema produttivo- conclude Pullara- e un processo come quello della transizione digitale deve essere supportato con interventi mirati. Ribadiamo la nostra disponibilità alla Regione Sicilia per offrire supporto e confronto per il bene delle imprese siciliane.”