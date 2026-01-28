Nuovo appuntamento in cartellone al Teatro Pirandello con “OTELLO”

Nuovo appuntamento in cartellone al Teatro Pirandello nel fine settimana con Otello, uno dei capolavori assoluti di William Shakespeare, proposto in un allestimento intenso e contemporaneo che restituisce tutta la potenza drammatica di una tragedia senza tempo. Passione, gelosia, amore e tradimento sono i cardini di un testo che continua a parlare al presente, indagando le fragilità dell’animo umano e i meccanismi del sospetto. Una storia universale, capace ancora oggi di coinvolgere e interrogare il pubblico. In scena Giacomo Giorgio, Giorgio Pasotti e Claudia Tosoni. La regia è affidata a Giorgio Pasotti, che firma una lettura asciutta e incisiva dell’opera shakespeariana, puntando su essenzialità scenica e forte intensità emotiva. Lo spettacolo andrà in scena sabato 31 gennaio alle ore 21.00 e domenica 1 febbraio alle ore 17.30. Otello rientra nella Stagione teatrale 2025/2026 del Teatro Pirandello, Sogni & Storie – La vita è in scena, con la direzione artistica di Roberta Torre.
Biglietti: I biglietti sono disponibili sul sito ufficiale
www.fondazioneteatropirandello.it
