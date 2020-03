Nuovo CoronaVirus. Nessuna misura straordinaria, seguire protocollo ministeriale e ASP Agrigento

A sconfiggere la COVID-19 (CoronaVirus) sarà il grande lavoro di organizzazione sul territorio e all’interno degli ospedali, che è già in corso, ma la collaborazione dei cittadini è fondamentale per rendere efficaci le misure adottate.

L‘Azienda Sanitaria Provinciale di Agrigento comunica che per fronteggiare l’emergenza coronavirus raccomanda di non creare allarmismo e di seguire le indicazioni fornite dalle autorità. Chiunque abbia fatto ingresso in Italia negli ultimi quattordici giorni dopo aver soggiornato in zone a rischio epidemiologico, come identificate dall’Organizzazione Mondiale della Sanità, ovvero nei Comuni italiani ove è stata dimostrata la trasmissione locale del virus (l’aggiornamento dell’elenco potrà essere conosciuto attraverso il sito istituzionale del Ministero della Salute e della Regione Sicilia), deve comunicare tale circostanza al Dipartimento di prevenzione dell’azienda Sanitaria Provinciale di Agrigento ai seguenti numeri di telefono attivi tutti giorni dalle ore 8.00 alle 20.0: (vedi sotto “Indicazione per la cittadinanza”). I cittadini posso anche contattare il Numero Unico dell’Emergenza 112 oppure il Numero Verde 800458787