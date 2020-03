Nuovo Dpcm. Subito 80mila euro per Favara. Il comune potrà aiutare i bisognosi

L‘obiettivo del decreto è quello di dare una risposta alle difficoltà delle fasce più deboli, di chi ha difficoltà all’approvvigionamento o al reperimento di prodotti farmaceutici. Di beni indispensabili per vivere. Ai comuni con popolazione da 30mila abitanti ai 69mila abitanti è riconosciuto un contributo di 80mila euro.

“La protezione civile – scrive il sindaco Anna Alba su Facebook – stanzia delle somme per le famiglie in difficoltà. Ecco la quota per FAVARA, vi daremo maggiori info.