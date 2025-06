Nuovo libro di Elio Sanfilippo e Maurizio Scaglione: “Mafia e pizzo. Pagare non paga”

Dopo il successo di Mafia senza onore, Elio Sanfilippo e Maurizio Scaglione tornano in libreria con un nuovo e coraggioso volume dal titolo “Mafia e pizzo. Pagare non paga”, un’analisi lucida e documentata su uno dei fenomeni più radicati e distruttivi del tessuto economico e sociale siciliano: il pizzo. Il libro si propone di riportare al centro del dibattito pubblico la questione dell’estorsione mafiosa, ancora oggi presente e tollerata in molte realtà locali. Gli autori smascherano la falsa percezione secondo cui il pizzo garantirebbe protezione e sicurezza. Una convinzione pericolosa, che alimenta la subcultura dell’omertà e legittima, nei fatti, il controllo di Cosa Nostra su imprese, territori e persone. Attraverso un’attenta ricostruzione storica e numerose testimonianze, Sanfilippo e Scaglione raccontano il perverso rapporto tra mafia e alcuni settori dell’imprenditoria, spiegando cosa si cela dietro la cosiddetta “messa a posto”, le sue declinazioni e la complicità – talvolta passiva, talvolta consapevole – di chi continua a piegarsi al ricatto. Il volume dà voce anche a chi ha avuto il coraggio di dire no. Imprenditori che hanno sfidato la mafia, pagando spesso un prezzo altissimo: la chiusura delle proprie attività, la solitudine, in alcuni casi persino la vita. Figure troppo spesso dimenticate, simbolicamente rappresentate dal sacrificio di Libero Grassi. Il libro ripercorre inoltre la reazione civile promossa da Tano Grasso, proseguita con determinazione dal movimento Addiopizzo e da numerose associazioni antiracket, fondamentali nel promuovere una nuova cultura della legalità. “Mafia e pizzo. Pagare non paga” vuole essere un richiamo forte e attuale, soprattutto alle istituzioni, in un momento in cui si registra una preoccupante flessione delle denunce e una nuova offensiva mafiosa, più silenziosa ma non meno pericolosa. Un’opera che lancia un messaggio chiaro: la lotta al pizzo è la chiave per spezzare definitivamente il potere di Cosa Nostra e restituire dignità, libertà e futuro all’impresa onesta e all’intera comunità siciliana.