OCCULTAVANO NEGLI SLIP MARIJUANA. DENUNCIATI DUE GIOVANI FAVARESI

DENUNCIATI DUE GIOVANI FAVARESI.

Si è conclusa con la denuncia a piede libero a carico di due giovani favaresi il servizio finalizzato al contrasto degli stupefacenti messo in atto dai Carabinieri della Stazione Carabinieri di Aragona. Nel pomeriggio di ieri –6 ottobre- i Militari dell’Arma hanno proceduto al controllo dell’autovettura Citroen C3 che si aggirava con circospezione tra le vie del paese. A bordo due giovani poco più che 20enne residenti a Favara: uno studente ed un operaio. Lo stato di agitazione, evidenziato dai ragazzi al momento del controllo, ha indotto i Carabinieri ad approfondire la circostanza eseguendo una perquisizione personale e veicolare. Occultati all’interno degli slip di uno dei ragazzi sono stati rinvenuti due involucri di carta contenente sostanza stupefacente del tipo marijuana per un peso complessivo di circa 24 grammi. La perquisizione veniva estesa presso le rispettive abitazioni con il supporto dei Militari della Tenenza di Favara l’ove si aveva modo di rinvenire ulteriori dosi di analoga sostanza quantificate in complessivi grammi 8, nonché una dose di cocaina. La droga veniva sottoposta a sequestro e messa a disposizione della Procura della Repubblica di Agrigento in attesa degli esiti delle analisi di laboratorio. I due giovani entrambi con precedenti di polizia venivano denunciati alla medesima Autorità Giudiziaria per l’ipotesi di reato di detenzione ai fini di spaccio di sostanza stupefacente.