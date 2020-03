Oggi alle ore 12 bandiere mezz’asta onorano la memoria delle vittime del COVID 19

EMERGENZA CORONAVIRUS: 31 MARZO 2020 i sindaci d’Italia onorano la memoria delle vittime del COVID-19 e solidarizzano con medici e operatori sanitari per l’immane sforzo di queste dure e tristi settimane.

Organizzato dall’ANCI (Associazione Nazionale Comuni Italiani) oggi, martedì 31 marzo, l’ammutinamento a mezz’asta delle bandiere e alle 12 l’osservazione di un minuto di silenzio per onorare la memoria delle vittime decedute a causa dell’epidemia di Coronavirus.

La Città di Favara, nella giornata di oggi 31 marzo, esporrà le bandiere a mezz’asta, in segno di vicinanza ai Comuni più colpiti dal Coronavirus ed in segno di lutto per tutte le vittime. Alle ore 12:00 il sindaco di Favara, Anna Alba, insieme all’Amministrazione Comunale tutta, osserverà un minuto di silenzio e di preghiera, con le bandiere a mezz’asta.

Anche la Città di Canicattì partecipa alla commemorazione.

“Aderisco con commozione all’iniziativa lanciata dal Presidente della Provincia di Bergamo Gafforelli e raccolta immediatamente dal Presidente dell’ANCI e Sindaco di Bari, Antonio Decaro”, scrive il sindaco di Canicattì Ettore Di Ventura.

Anch’io – continua Ettore Di Ventura – oggi osserverò un minuto di silenzio, con la fascia, dinanzi il Palazzo di Città. Noi sindaci, in tutta Italia, esporremo sulla facciata del Comune la bandiera a mezz’asta e osserveremo un minuto di silenzio. Sarà il nostro modo per ricordare le vittime del coronavirus, per onorare il sacrificio e l’impegno degli operatori sanitari, per abbracciarci idealmente tutti, per essere di sostegno l’uno all’altro, come sappiamo fare noi sindaci”.