“Oggi è un altro giorno” su Rai Uno: ospite Ilary Alaimo, la giovane finalista di The Voice Kids

Il pomeriggio di Rai Uno sarà allietato dalla presenza di una giovane e talentuosa cantante, Ilary Alaimo. La ragazza di soli 14 anni, di Montedoro provincia di Caltanissetta, finalista della terza edizione di “The Voice Kids” su Rai Due, sarà ospite del programma “Oggi è un altro giorno” condotto da Serena Bortone. L’intervista promette di essere molto interessante e coinvolgente, con Ilary che parlerà della sua esperienza a “The Voice Kids” e delle emozioni provate durante il talent show. La giovane cantante potrebbe anche raccontare del suo percorso nel mondo della musica.

Serena Bortone, conduttrice del programma, saprà sicuramente creare un’atmosfera piacevole e spontanea per far emergere la personalità e il talento di Ilary. La cantante potrebbe anche esibirsi in uno dei suoi brani preferiti e mostrare al pubblico di Rai Uno il suo talento vocale.

Angela Maniglia, direttrice della scuola di canto “Arcadia” frequentata da Ilary Alaimo, ha espresso la sua gioia e la sua ammirazione per la bravura della sua allieva, ha seguito da vicino il percorso di Ilary alla scuola di canto, accompagnandola nella sua crescita artistica e offrendole preziosi consigli e suggerimenti per migliorare la sua tecnica e la sua interpretazione.

“Ilary ha conquistato il pubblico di “The Voice Kids” con la sua voce potente e il suo talento innato, – fa sapere Giusy Sciara l’insegnante di canto –diventando una delle giovani cantanti più apprezzate del programma. La sua partecipazione a “Oggi è un altro giorno” rappresenta un’opportunità per il pubblico di conoscere meglio la sua personalità e il suo percorso artistico”.

Non resta che sintonizzarsi su Rai Uno nel primo pomeriggio per seguire l’intervista a Ilary Alaimo su “Oggi è un altro giorno”, un momento di musica e di emozioni che non mancherà di colpire il pubblico di tutte le età.