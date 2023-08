Oggi quinta serata del Premio Vigata – Andrea Camilleri

Grande successo di pubblico ieri per il Gruppo Teatrale Caos di Porto Empedocle, protagonista dell’esilarante commedia “Un marito per due figlie”. La compagnia di casa, diretta da Renato Terranova, ha saputo tradurre in scena un’opera che ebbe la propria genesi al cinema, interpretata da noti attori del grande schermo.



La quinta edizione del Premio Vigata – Andrea Camilleri, organizzata dal direttore artistico Giovanni Volpe e dal direttore organizzativo Mario Silvano, con il patrocinio del Comune e di Enel, continua in grande stile oggi. Sempre in piazza Kennedy, con inizio alle 21,30, ci sarà l’esibizione del gruppo di Campobello di Licata “Quelli della Parnasso” in “Non tutti i ladri vengono per nuocere”.

Una commedia esilarante che certamente non deluderà gli amanti del genere. Giovanni Volpe e Mario Silvano ricordano che in piazza saranno disponibili 199 poltroncine concesse dalla Questura di Agrigento per motivi di sicurezza. Il folto pubblico presente in queste serate estive conferma il grande richiamo che suscita il teatro in provincia di Agrigento.