OGGI SI CELEBRA IN TUTTA EUROPA LA “GIORNATA DEI GIUSTI DELL’UMANITA’ FAVARA RICORDA IL “GIUSTO” CALOGERO MARRONE

Nel 2012, il Parlamento europeo, ha proclamato la “Giornata dei Giusti” per il 6 marzo per ricordare la memoria dei Giusti di tutti genocidi nel mondo. L’Italia ha recepito la Giornata dei Giusti il 7 dicembre 2017; nel 2018 è stata trasformata in Giornata dei Giusti dell’Umanità. In tutta l’Europa, dunque, oggi si festeggia questo avvenimento per tenere sempre viva la nostra attenzione sui “Giusti”.

Ma chi sono costoro?

I Giusti non sono né dei santi, né degli eroi, ma sono persone normali come noi che sono state capaci di compiere atti di coraggio, che hanno amato i propri simili, indipendentemente dal colore della pelle, della fede religiosa, del ceto sociale, del sesso.

A proposito di “Giusti” ci piace riportare le parole di Gabriele Nissim, poste nel retro copertina del suo libro “Il Bene possibile” Scrive Nissim “Dobbiamo abituarci a pensare che può diventare un uomo giusto chi è un imbroglione nella vita, chi ha abbracciato l’ideologia più assurda, chi aiuta gli altri senza mai volere rinunciare ai suoi piccoli vizi, chi vive nel modo più disordinato, chi apparentemente si presenta come il peggiore egoista. Non importa quello che faceva prima, ma come si è trasformato. Non esiste sulla faccia della terra un bene puro, ma sempre un bene fragile e contradditorio.”

Durante la seconda guerra mondiale vennero deportati nei campi di concentramento nazifascisti milioni di ebrei e antifascisti, la stragrande maggioranza dei quali non ne uscì vivo. Tra questi, Calogero Marrone, nato a Favara il 12.05.1889 e deceduto nel campo di sterminio di Dacahau il 15 febbraio 1945, prima che sorgesse l’alba della libertà.

Per avere salvato, centinaia di ebrei, Marrone fu insignito del massimo riconoscimento civile dello Stato di Israele di “Giusto fra le Nazioni”.

Segue adesso un video realizzato dagli studenti del Liceo Statale M. L. King di Favara su Calogero Marrone.

Rosario Manganella Carmelo Castronovo