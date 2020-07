Omicidi di Rallo Enrico e Azzarello Salvatore, eseguito ordinanza cautelare nei confronti di 9 indagati

Dalle prime luci dell’alba, circa 50 Carabinieri, supportati dagli specialisti dello Squadrone Eliportato Cacciatori di Sicilia, stanno operando nelle campagne di Palma di Montechiaro (AG). Sono in corso arresti e perquisizioni alla ricerca di armi nell’ambito di una faida omicidiaria tra due famiglie.

I CC. della Compagnia di Licata unitamente a personale della Squadra Mobile di Agrigento, alle prime luci di stamane, hanno eseguito una ordinanza cautelare nei confronti di 9 indagati emessa dal Gip Stefano Zammuto su richiesta del Procuratore Capo Luigi Patronaggio e del Sost. Proc. Alessandra Russo.

L’ ordinanza del gip ha permesso di fare luce su due omicidi , quello in pregiudizio di Rallo Enrico e quello in pregiudizio di Azzarello Salvatore, avvenuti rispettivamente in Palma di Montechiaro il 9.11.015 e il 18.9.017, attribuibili a due gruppi familiari contrapposti, strutturati in due organizzazioni criminali distinte con disponibilità’ di armi e

munizioni.

Le indagini, particolarmente complesse, si sono avvalse dell’uso di mezzi tecnici e della particolare conoscenza del territorio da parte della polizia giudiziaria. L’ ordinanza cautelare ha permesso inoltre di disarticolare due clan familiari dediti a reati contro la persona e il patrimonio.