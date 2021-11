On. Di Caro: “Italgas riconosca al Comune di Favara le giuste compensazioni per i disagi arrecati alla città”

“I lavori per la rete di metanizzazione a Favara stanno arrecando notevoli disagi alla cittadinanza”. Lo scrive l’onorevole del M5S Giovanni Di Caro.

“Il traffico veicolare – continua Di Caro – subisce rallentamenti; i commercianti, già duramente colpiti dalla crisi pandemica, vengono ulteriormente penalizzati sia dalla diminuzione dei parcheggi che dalle difficoltà ad accedere alle proprie attività, il manto stradale appare danneggiato anche dopo la posa in opera della condotta e si registrano casi in cui i cittadini hanno difficoltà finanche ad accedere nella la propria abitazione.

Senza entrare nel merito della qualità e sostenibilità dell’opera, visto l’evidente anacronismo in cui la rete metano sta per essere realizzata a Favara, spero davvero che l’azienda Italgas, che ha l’onere di eseguire i lavori, vorrà riconoscere alla città le dovute compensazioni, visti gli evidenti disagi arrecati”.

“È evidente – conclude l’onorevole – che non sto parlando degli oneri dovuti al Comune di Favara per il suolo pubblico, ma di veri e propri impegni finanziari compensativi a vantaggio dell’Ente e di tutta la cittadinanza”.