On. Pullara: “Sbloccata cassa integrazione dipendenti di Agrigento Sais trasporti”

“Sbloccata la cassa integrazione per i dipendenti di Agrigento della SAIS Trasporti”. A comunicarlo è il Presidente del Gruppo Parlamentare Popolari e Autonomisti all’Ars l’on. Carmelo Pullara.

“Come tutte le aziende anche la SAIS Trasporti a fronte della emergenza covid-19 che ha determinato la sospensione della mobilità di noi tutti, giusto lockdown, ha fatto ricorso alla concessione della cassa integrazione per il sostegno al credito per il proprio personale dipendente di Agrigento. Tale richiesta come è noto ha scontato un ritardo procedurale amministrativo che per il quale, grazie alla collaborazione del direttore dell’ufficio per l’impiego arch. Angelo Di Franco è stata superata con accettazione positiva pervenuta ieri da parte dell’Inps. Pertanto, verosimilmente, nei prossimi giorni i dipendenti della stessa società potranno ricevere le spettanze arretrate dovute”.