Onorare il passato di Francesco Albergamo: Favara si inchina a un gigante della filosofia nel suo cinquantesimo anniversario

Nel pomeriggio di sabato 28 ottobre, la città di Favara si è riunita per commemorare il cinquantesimo anniversario dalla scomparsa di un eminente filosofo, Francesco Albergamo. L’evento solenne, organizzato su iniziativa dell’amministrazione comunale, è stato un momento commovente in cui gli eredi di Albergamo hanno unito la loro presenza per onorare la memoria di un’importante figura del panorama culturale del XX secolo.



Alle 17:00, una targa marmorea realizzata con cura da “Sp Marmi” è stata svelata su Palazzo Albergamo, situato in Piazza Cavour, il luogo di nascita dello stimato studioso. La cerimonia è iniziata con una preghiera solenne che ha offerto a tutti i partecipanti l’opportunità di riflettere sulla profonda influenza esercitata da Francesco Albergamo. La presenza del Sindaco Antonio Palumbo, dei parenti e degli amici del filosofo del ‘900 ha dato un tocco speciale all’occasione.



Successivamente, al Castello Chiaramontano, un affollato convegno si è concentrato sulla vita e le opere di Francesco Albergamo. Il professor Francesco Barbagallo è stato il relatore principale, fornendo una preziosa analisi sul tema “Vita ed Opere di Francesco Albergamo, il Filosofo della Scienza”. Durante questo incontro intellettuale, è stato presentato il libro “Francesco Albergamo, il Filosofo del ‘900” (Edizioni Miligraf), scritto con passione dai figli del filosofo favarese, Vittorio e Maria Albergamo, che hanno condiviso le loro prospettive uniche sulla vita e l’eredità di loro padre.



La moderazione dei lavori è stata affidata all’assessore e vicesindaco Antonio Liotta, che ha sottolineato con forza l’importanza di preservare e diffondere il ricordo di Francesco Albergamo, nonché di rendere le sue opere filosofiche accessibili alle generazioni future. Questa giornata di celebrazione e riflessione ha fornito a tutti i partecipanti un’opportunità unica per apprezzare il contributo di Francesco Albergamo alla cultura e alla filosofia del ventesimo secolo, dimostrando che il suo pensiero e la sua eredità continuano a influenzare e ispirare ancora oggi.