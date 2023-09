Onorevole Calogero Pisano: “Ricordiamo Alberto e Daniel nella lotta per la Sicurezza sul Lavoro”

Nella Camera dei Deputati, l’onorevole Calogero Pisano, rappresentante del partito “Noi Moderati”, ha tenuto un discorso toccante e appassionato, ricordando due giovani vite spezzate e sottolineando l’importanza della sicurezza sul lavoro per tutti i cittadini italiani. Alberto Vella, 34 anni, e Daniel Giudice, 32 anni, hanno tragicamente perso la vita nella notte del 14 settembre scorso mentre trasportavano migranti su un pullman per incarico della Prefettura di Agrigento.

Pisano ha iniziato il suo discorso sottolineando che la sicurezza sul lavoro dovrebbe essere un obiettivo comune per tutti noi, un’unità che va oltre le divisioni politiche e le differenze ideologiche. Ha evidenziato come il tema della sicurezza sul lavoro debba essere al centro dell’attenzione del Governo e del Parlamento. L’onorevole ha affermato che la sicurezza sul lavoro è un interesse collettivo che riguarda ogni individuo e ogni famiglia. Ha sottolineato l’importanza di cominciare fin dalle scuole, fornendo formazione e informazione ai giovani per garantire che le regole fondamentali della sicurezza sul lavoro siano condivise e comprese sin da subito.

Un punto cruciale sollevato dall’onorevole Pisano è stato il controllo delle imprese che offrono formazione. Ha sottolineato la necessità di un controllo rigoroso affinché le leggi sulla sicurezza sul lavoro siano rispettate in tutti i luoghi di lavoro, e ha richiesto percorsi formativi più approfonditi e di alta qualità per garantire una preparazione adeguata ai lavoratori. Per incentivare le imprese a investire in sicurezza e formazione, l’onorevole Pisano ha proposto l’implementazione di un sistema di premialità per le imprese più virtuose, un meccanismo che può incentivare l’adozione di pratiche sicure sul lavoro. Inoltre, l’onorevole Calogero Pisano ha reso omaggio a Alberto Vella e Daniel Giudice, due giovani connazionali che hanno perso la vita tragicamente mentre svolgevano il loro lavoro. Il suo discorso ha sottolineato che la sicurezza sul lavoro è un’imperativa necessità e ha chiamato all’unità di intenti per garantire che ogni lavoratore possa tornare a casa sano e salvo ogni sera, preservando il bene più prezioso: la vita.