OPEN DAY I.C. “G. GUARINO”- UNA SCUOLA PER CRESCERE INSIEME

Oggi, dalle ore 15:30 e dalle ore 18:30 in poi, l’I.C. “G. Guarino” di Favara invita la cittadinanza alla presentazione del proprio Piano dell’Offerta Formativa.

L’incontro si terrà nei locali della scuola in modalità Meet, accendendo al Link: https://meet.google.com/iqy-fhda-ppt

In un momento storico così difficile, doloroso e pieno d’incertezze è molto importante per i genitori operare una scelta che riguarda il futuro scolastico ed esistenziale dei propri figli, basata sulla fiducia e conoscenza di ciò che l’Istituto Guarino può offrire, sia in termini di sicurezza dei locali scolastici che di valori necessari per la costruzione del sapere e la formazione integrale delle donne e degli uomini del domani .

“Sarà un modo per valutare, proporre, indicare, orientare – afferma il Dirigente Scolastico Prof.ssa Gabriella Bruccoleri- un modo per condividere e chiarire dubbi e perplessità alle famiglie; per cominciare a scrivere, insieme, con altri alunni, nuove belle pagine di presente e di futuro, e di vita Insieme”.

In PROGRAMMA :