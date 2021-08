“Operazione Self Service”. Traffico illecito di carburante, indagati 27 persone

Si sono concluse le indagini condotte dalla GuardiaCostiera di Licata, sotto il coordinamento della Procura della Repubblica di Agrigento, volte a contrastare un traffico illecito di carburante – quasi 30.000 litri di gasolio, acquistato in regime di accise agevolate – poi rivenduto a terzi ad un costo vantaggioso.

Le indagini, anche grazie ad attività tecniche di intercettazione, hanno portato all’iscrizione nel registro degli indagati di 27 persone per ipotesi di reato tra cui falso e ricettazione in concorso: il carburante, infatti, originariamente destinato all’alimentazione dei motori delle imbarcazioni da pesca, veniva invece distribuito illecitamente su un circuito secondario.