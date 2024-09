Opi, si insedia il nuovo Consiglio, Salvatore Occhipinti riconfermato presidente

Si è insediato ieri, nella sede dell’Ordine delle professioni infermieristiche (Opi) di Agrigento, il nuovo Consiglio d’Ordine, che rimarrà in carica fino all’ultimo quadrimestre del 2028, con la riconferma di Salvatore Occhipinti in qualità di presidente.

“Grazie ai colleghi che ci hanno preferito – commenta il presidente Occhipinti – Siamo stati eletti con lo scrutinio di 684 schede e questo la dice lunga su ciò che abbiamo fatto durante la precedente gestione. Il nostro operato ha di certo contribuito all’affidamento del nuovo mandato che si prospetta senza dubbio all’insegna dell’innovazione, considerato che il nuovo Consiglio d’Ordine si compone da tante donne e tanti giovani che consentono l’equilibrio generazionale utile ad affrontare le nuove sfide del Servizio sanitario nazionale e regionale, entrambi in continuo cambiamento”.

Il Consiglio direttivo è composto dal presidente Occhipinti, Salvatore Montaperto (vicepresidente), Salvatore Pantalena (segretario), Lorenzo Sanzone (tesoriere). Nominati i consiglieri Lillo Aquilino, Enea Bonsangue, Aurelio Deoma, Sabrina Di Marco, Marzia La Tona, Cristina Lo Bello, Marco Pecoraro, Vincenza Piranio, Fabiana Rita Tunno, Antonino Venezia, Patrizia Zarbo. Fanno parte della Commissione Albo Infermieri Giacinto Lo Piccolo (presidente), Calogero Vella (vicepresidente), Antonino Mangiapane (segretario) e i componenti Gaetano Erba, Giorgia Bongiorno, Francesco Mirti, Debora Setticasi, Salvatore Terrana e Calogero Urso. La Commissione Albo infermieri pediatrici si compone di Vanessa Iacovangelo (presidente), Jole Costanza (vicepresidente), Erika Scibetta (segretario) e dei consiglieri Giuliana Galluzzo e Flavia Amodio. È Carmelo Maniglia (esterno iscritto nel registro dei Revisori legali) il presidente del Collegio dei revisori dei conti del quale fanno parte Salvatore Lentini ed Emilio Lo Rizzo Vasile, in qualità di revisori effettivi, e Gaetano Schembri nel ruolo di revisore supplente.