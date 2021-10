Ora legale 2021, si cambia? ecco quando si torna all’ora solare

Questa notte si passerà dall’ora legale all’ora solare. Il passaggio avverrà questa notte e resterà in vigore fino al 27 marzo del 2022, mese che segnerà il passaggio delle lancette nuovamente di un’ora in avanti a favore dell’ora legale. L’Europa doveva mettere fine al passaggio stagionale tra ora legale e solare, ma almeno per ora tutto è fermo. Quindi, anche per quest’anno, le lancette dell’orologio dovranno essere tirate indietro di 60 minuti, dalle 03 alle 02, e si guadagnerà così un’ora di sonno. Non solo, così facendo si avrà un’ora di luce in più la mattina a discapito però del pomeriggio, quando farà buio prima. Naturalmente il passaggio sarà automatico per tutti i dispositivi elettronici: tablet, smartphone e computer si aggiorneranno da soli, mentre per quanto concerne orologi manuali bisognerà spostare manualmente le lancette di un’ora indietro.