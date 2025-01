Ordinanza sindacale del Comune di Agrigento: uso limitato dell’acqua in alcune zone

Il Sindaco di Agrigento, Francesco Miccichè, ha emanato un’ordinanza sindacale in data odierna, 25 gennaio 2025, relativa alla qualità delle acque destinate al consumo umano. La decisione segue la proposta di ordinanza del 24 gennaio 2025 avanzata dal Settore V del Comune, che ha evidenziato la non conformità delle acque prelevate in specifici punti della città rispetto ai parametri stabiliti dal D. lgs. 18/23.

I campioni di acqua analizzati, prelevati presso la Presa Privata di Via Trieste n. 4 e presso Via Cesare Battisti n. 11 – Entrata e Uscita Serbatoio Giardina Gallotti, sono risultati non conformi a causa della presenza di coliformi, superando i limiti consentiti dalla normativa vigente. Tale non conformità comporta un rischio per la salute pubblica. Alla luce di quanto riportato, il Sindaco ha disposto che l’acqua proveniente dai suddetti punti di prelievo non sia utilizzata per il consumo umano, per l’igiene personale e per la preparazione di cibi. L’uso dell’acqua è consentito esclusivamente per scopi non potabili fino all’adozione di provvedimenti volti a eliminare l’inconveniente igienico-sanitario. Il Comune invita tutti i residenti delle aree interessate a rispettare scrupolosamente le disposizioni dell’ordinanza al fine di salvaguardare la salute pubblica. Ulteriori aggiornamenti saranno comunicati non appena saranno completate le misure necessarie per il ripristino della conformità dell’acqua ai requisiti di legge. Per maggiori informazioni, è possibile contattare gli uffici competenti del Settore V del Comune di Agrigento.

Ordinanza Sindacale pARAMETRI NON CONFORMI via Trieste e Cesare Battisti Giardina Gallotti-signed