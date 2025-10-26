Orgoglio favarese alla Venice Marathon e alla New York City Marathon

Dopo il grande successo ottenuto al 5^ Trofeo Città di Favara e 2^Memorial Agostino Fanara, ancora una volta le due associazioni sportive dilettantistiche (ASD) Fradici Runner e Favara Runner saranno protagoniste alla Maratona di Venezia “Wizz Air Venice Marathon” del 26 ottobre 2025 e alla famosissima New York City Marathon del 2 novembre 2025. Ben 14 atleti favaresi cercheranno di laurearsi maratoneti a Venezia domenica 26 ottobre, percorrendo i 42,195 km.

Tra le file dell’ASD Fradici Runner abbiamo gli atleti Pecoraro Calogero, Trupia Giuseppe, Luigi Vella, Trupia Giuseppe e all’esordio i due grandi amici Lattuca Giuseppe e Lana Giuseppe.

Tra le file dell’ASD Favara Runner abbiamo Puma Maria, Marotta Antonio, Parello Luigi, La Rocca Giovanni e all’esordio i fratelli Ivan e Alessio, accompagnati dal papà Antonio Simone.

Poi l’appuntamento si sposta a domenica 2 novembre dove due grandi atleti della Favara Runner, Salvatore Caserta e Gerlando Trupia, calpesteranno le strade della Grande Mela. A tutti loro va un grosso in bocca al lupo!

