Orietta Berti conquista Favara: piazza Cavour sold out per i festeggiamenti di San Giuseppe

Favara ha accolto ieri sera una delle voci più amate della musica italiana. Orietta Berti si è esibita in piazza Cavour in occasione dei festeggiamenti di San Giuseppe 2025, regalando al pubblico una serata indimenticabile. La “chansonnette” di Cavriago, con oltre sessant’anni di carriera, ha riempito la piazza in ogni angolo, registrando il tutto esaurito. Un vero e proprio sold out della “chiazza”, come hanno scherzato molti spettatori, testimoniando l’affetto che il pubblico favarese e non solo nutre per la cantante.



Il concerto ha offerto un viaggio musicale che ha attraversato diverse epoche, dai grandi successi degli anni ’60 e ’70, che hanno fatto sognare intere generazioni, fino alle più recenti collaborazioni con artisti come Fedez e Rovazzi, che hanno riportato Orietta al centro delle classifiche italiane negli ultimi anni. Un mix perfetto di nostalgia e attualità, capace di coinvolgere giovani e meno giovani, che hanno accompagnato la cantante in coro in ogni brano.



La serata si inserisce nel ricco programma dei festeggiamenti in onore di San Giuseppe, confermandosi come uno degli appuntamenti più attesi e partecipati.